Сео-оптимизация сайта

друзья, сразу хочу отметить, что это предложение не для халявщиков: мы понимаем, что такое сео и к сожалению для многих "развести" нас просто нельзя.

у нас есть сайт www.80na20.ru

нам требуется человек, которому мы поставим чёткое задание, определим небольшой бюджет, определим его конкретное вознаграждение, где за каждую потраченную монету человек будет нести ответственность.

мы можем сео продвижение сделать сами, но на это на данном этапе нет времени, поэтому, прошу писать только ответственным людям, которые хотят работать по принципу win-win

спасибо!