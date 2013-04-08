Сео-оптимизация сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок190 просмотров

друзья, сразу хочу отметить, что это предложение не для халявщиков: мы понимаем, что такое сео и к сожалению для многих "развести" нас просто нельзя.

у нас есть сайт www.80na20.ru

нам требуется человек, которому мы поставим чёткое задание, определим небольшой бюджет, определим его конкретное вознаграждение, где за каждую потраченную монету человек будет нести ответственность.

мы можем сео продвижение сделать сами, но на это на данном этапе нет времени, поэтому, прошу писать только ответственным людям, которые хотят работать по принципу win-win

спасибо!

12 лет назад
udachavzhizni
Тим 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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