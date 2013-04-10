Внутренняя оптимизация + рекомендации

Есть сайт медицинского центра. Нужно продвигать только одно направление из нескольких. Движения по другим ключевым запросам есть, по этому направлению - не идет и все, ниже 101 запроса, выше не поднимается.

Задача: качественная внутренняя оптимизации одного направления (где-то-10-15 страниц), тексты обновленные готовятся. А также - пошаговая инструкция, рекомендации к тому, каким образом заниматься дальнейшим продвижением.

Цель: хоть какие-то движения запросов!

Нужен анализ конкурентной ниши. Гео - Украина, Киев.

Условия оплаты: за внутреннюю оптимизацию - оплачу, за дальнейшие рекомендации или пошаговую инструкцию или другие предложения с вашей стороны принимаются с оплатой по факту, потому что были негативные прецеденты. Но в случае положительного результата - динамики, готова сотрудничать, брать консультации и оплачивать.

Основная ПС - Гугл