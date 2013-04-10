Внутренняя оптимизация + рекомендации

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен11 заявок169 просмотров

Есть сайт медицинского центра. Нужно продвигать только одно направление из нескольких. Движения по другим ключевым запросам есть, по этому направлению - не идет и все, ниже 101 запроса, выше не поднимается.

Задача: качественная внутренняя оптимизации одного направления (где-то-10-15 страниц), тексты обновленные готовятся. А также - пошаговая инструкция, рекомендации к тому, каким образом заниматься дальнейшим продвижением.

Цель: хоть какие-то движения запросов!

Нужен анализ конкурентной ниши. Гео - Украина, Киев.

Условия оплаты: за внутреннюю оптимизацию - оплачу, за дальнейшие рекомендации или пошаговую инструкцию или другие предложения с вашей стороны принимаются с оплатой по факту, потому что были негативные прецеденты. Но в случае положительного результата - динамики, готова сотрудничать, брать консультации и оплачивать.

Основная ПС - Гугл

12 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$80
3 дня
Получила очень мощный аудит! Совершенно не ожидала - профессионально, доступно, ничего лишнего, все по делу. Буду продолжать действовать по рекомендациям и под руководством Ильи - в сео-джунглях нужен хороший гид :)
Мария замечательный работодатель. Приятное общение и своевременная оплата гарантирована. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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