Интернет-магазин http://засыпаем.рф Тексты уникальные, дублирование убрали, карта сайта создана. Закуплено небольшое (до 20) количество вечных ссылок. Сделаны ссылки из Твиттера, Фейсбука, с форумов (ручной постинг, не хрумер). Были фильтры после прогона по каталогам ...
Внутренняя оптимизация + рекомендации
Есть сайт медицинского центра. Нужно продвигать только одно направление из нескольких. Движения по другим ключевым запросам есть, по этому направлению - не идет и все, ниже 101 запроса, выше не поднимается.
Задача: качественная внутренняя оптимизации одного направления (где-то-10-15 страниц), тексты обновленные готовятся. А также - пошаговая инструкция, рекомендации к тому, каким образом заниматься дальнейшим продвижением.
Цель: хоть какие-то движения запросов!
Нужен анализ конкурентной ниши. Гео - Украина, Киев.
Условия оплаты: за внутреннюю оптимизацию - оплачу, за дальнейшие рекомендации или пошаговую инструкцию или другие предложения с вашей стороны принимаются с оплатой по факту, потому что были негативные прецеденты. Но в случае положительного результата - динамики, готова сотрудничать, брать консультации и оплачивать.
Основная ПС - Гугл
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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