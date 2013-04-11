Консультация и услуги опытного SEO-специалиста

Тут немного подзвтянулся этот вопрос , но теперь деньги по данному моменты уже выделены.

1) нужны рекомендации по сайту sorem.ru

2) нужно помочь разобраться , почему на sorem.ru пингвин и как от него избавиться, не особо потеряв в яндексе (м.б. удаление ссылок?)

3) по запросам , связанным с запчасями - в яндексе все ок , а вот по ремонту не очень

4) вот у меня бывает часто такая ситуация, когда что то с сайтом делаем, а потом по запросам, вместо нужной страницы встает главная, вот как бы в таком случае возвращать внутреннюю (например по запросу marco rizzi была страница http://www.butik-obuvi.ru/catalog/marco+rizzi, теперь почему то главная) . Регион - Москва.