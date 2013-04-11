Доброва времени суток, уважаемые! Примечание: требуется компетентный надежный! своих дел мастер! предоставляющий услуги! ответственно и в срок! точную правдивую информацию! Фос - мажорные обстоятельства! на письма долговременное молчание в ...
Консультация и услуги опытного SEO-специалиста
Тут немного подзвтянулся этот вопрос , но теперь деньги по данному моменты уже выделены.
1) нужны рекомендации по сайту sorem.ru
2) нужно помочь разобраться , почему на sorem.ru пингвин и как от него избавиться, не особо потеряв в яндексе (м.б. удаление ссылок?)
3) по запросам , связанным с запчасями - в яндексе все ок , а вот по ремонту не очень
4) вот у меня бывает часто такая ситуация, когда что то с сайтом делаем, а потом по запросам, вместо нужной страницы встает главная, вот как бы в таком случае возвращать внутреннюю (например по запросу marco rizzi была страница http://www.butik-obuvi.ru/catalog/marco+rizzi, теперь почему то главная) . Регион - Москва.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Предпочтительно Киев и личная встреча, но можно и по скайпу. Нужно закупить внешние ссылки на сайт, который уже был оптимизирован ранее под список слов. Продвигаться будет по 40-50 словам (уже есть). ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
2 сайта заточенны под одинаковые запросы, отличаются расширением домена. В первом (2 года, 1,5 месяца оптимизации) нет возможности убрать дубли, но он помногим запросам вышел от 90-20 места. Новый сайт (1 год, 1 ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуется SEO-профи, который мог бы компетентно консультировать меня по SEO (подбор ключевых слов, контент) и совместно со мной продвигать сайты. Для начала речь идет о продвижение 3-х сайтов, в ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется добавить 150 отзывов на яндекс маркетПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Есть сайт у нас : http://www.metaltiling.ru/ Его уже продвигал фрилансер,но результатами я не доволен. Требуется продвижение в ТОП яндекса и гугла москвы и области по словам -металлочерепица ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт диванов. Зона раскрутки Москва. Поисковики: google, yandex вывод в 10 десятку по 10 словочетаниямПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго всем времени суток. Есть два сайта Lubemisto.com и Pelsina.com.ua Необходимо подбор семантического ядра и продвижение в поисковой системе гугл украина. Основная цель - привлечение клиентов. Методы использовать только ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
Купили домен cheboksary.es, и ни как не можем присвоить регион в гугле Россия. Может, кто сможет решить проблему.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад