Создать проект на sape и провести консультацию

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки147 просмотров

Предпочтительно Киев и личная встреча, но можно и по скайпу.

Нужно закупить внешние ссылки на сайт, который уже был оптимизирован ранее под список слов. Продвигаться будет по 40-50 словам (уже есть). Нужно просто встретиться создать аккаунт в sape, рассказать что как делать, и чего нельзя делать, как отслеживать позиции, так что бы в дальнейшем я им занимался сам. Назовите вашу стоимость за такую консультационную услугу и сколько это примерно займет времени.

12 лет назад
fotofeel
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад
$100
1 день
Пообщался с Андреем и Алексеем, достаточно подробно ответили на все вопросы, консультацией доволен, по случаю буду еще обращаться.
Очень понравилось работать с Юрием. Оказал консультацию по скайп, практически мгновенно получил оплату. Юрий - приятный в общении, вежливый заказчик, который понимает, что ему нужно от фрилансера. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад