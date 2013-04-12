Создать проект на sape и провести консультацию

Предпочтительно Киев и личная встреча, но можно и по скайпу.

Нужно закупить внешние ссылки на сайт, который уже был оптимизирован ранее под список слов. Продвигаться будет по 40-50 словам (уже есть). Нужно просто встретиться создать аккаунт в sape, рассказать что как делать, и чего нельзя делать, как отслеживать позиции, так что бы в дальнейшем я им занимался сам. Назовите вашу стоимость за такую консультационную услугу и сколько это примерно займет времени.