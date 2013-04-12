2 сайта заточенны под одинаковые запросы, отличаются расширением домена. В первом (2 года, 1,5 месяца оптимизации) нет возможности убрать дубли, но он помногим запросам вышел от 90-20 места. Новый сайт (1 год, 1 ...
Создать проект на sape и провести консультацию
Предпочтительно Киев и личная встреча, но можно и по скайпу.
Нужно закупить внешние ссылки на сайт, который уже был оптимизирован ранее под список слов. Продвигаться будет по 40-50 словам (уже есть). Нужно просто встретиться создать аккаунт в sape, рассказать что как делать, и чего нельзя делать, как отслеживать позиции, так что бы в дальнейшем я им занимался сам. Назовите вашу стоимость за такую консультационную услугу и сколько это примерно займет времени.
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