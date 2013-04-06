Нужен человек который умеет работать с Google Adwords и Яндекс Директ на уровне ниндзи, сертификация приветствуется. Нужно делать рекламные компании в поисковых системах, знать всё в этой области до мелочей, создавать пачками домены, ставить редиректы. Возможно работать с сателлитами, но это не входит в обязанности.

Испытательный срок 2 недели, за испытательный срок ЗП $500, если всё хорошо и эффект есть, то в зависимости от результатов ИС зарплата от $1500 до $2000.