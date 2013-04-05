Необходимо увеличить ТИЦ. Пишите цену, тип оплаты, и максимальный ТИЦ, который достигали для сайтов.
ТЗ на раскрутку securitywiki.ru
Есть сайт: securitywiki.ru
Когда-то давал очень хорошие приходы (software-testing.ru/itsec), потом были переезды на другой хостинг, днс, смена доменного имени - в результате на текущий момент сайт в самых низах рейтингов поисковых систем.
Сейчас на нём стоит система продажи ссылок, сайт приносит копейки около 20 баков в месяц.
Хотелось бы, чтобы сайт давал при продаже ссылок хотя бы около 100 у.е. в месяц.
Хотелось бы, чтобы опытный мастер по СЕО - предложил ТЗ по раскрутке сайта:
- перечень статей, действий, которые он предлагает выполнить;
- стоимость этих пунктов, если он будет это реализовывать сам;
- сроки выполнения;
За разработку ТЗ плачу 5 wmz, если ТЗ устраивает полностью - найму и мастера по заявленному им ценнику.
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