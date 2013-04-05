ТЗ на раскрутку securitywiki.ru

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки143 просмотра

Есть сайт: securitywiki.ru

Когда-то давал очень хорошие приходы (software-testing.ru/itsec), потом были переезды на другой хостинг, днс, смена доменного имени - в результате на текущий момент сайт в самых низах рейтингов поисковых систем.

Сейчас на нём стоит система продажи ссылок, сайт приносит копейки около 20 баков в месяц.

Хотелось бы, чтобы сайт давал при продаже ссылок хотя бы около 100 у.е. в месяц.

Хотелось бы, чтобы опытный мастер по СЕО - предложил ТЗ по раскрутке сайта:

- перечень статей, действий, которые он предлагает выполнить;

- стоимость этих пунктов, если он будет это реализовывать сам;

- сроки выполнения;

За разработку ТЗ плачу 5 wmz, если ТЗ устраивает полностью - найму и мастера по заявленному им ценнику.

12 лет назад
Polazhenko
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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