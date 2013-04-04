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Составить семантическое ядро
Требуется составить семантическое ядро для сайта по продаже женской верхней одежды http://interbest.com.ua Интересуют СЧ и НЧ запросы, также отфильтровать запросы-пустышки. Регион только Украина.
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