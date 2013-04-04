Составить семантическое ядро

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Закрыт12 заявок203 просмотра

Требуется составить семантическое ядро для сайта по продаже женской верхней одежды http://interbest.com.ua Интересуют СЧ и НЧ запросы, также отфильтровать запросы-пустышки. Регион только Украина.

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12 лет назад
Seatle
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15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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