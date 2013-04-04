заменить в выдаче старый адрес на новый, чтобы позиции сохранились ведь Меняется только адрес страницы, на которую попадёт пользователь.
CEO-специалист для работы над проектами
Нужен СЕО-специалист в команду, который уверенно и успешно занимается продвижением сайтов. Различные интересные задачи. На удаленной основе, с максимумом свободного времени.
Ссылка на самые успешные проекты, цели, результат.
Заявки фрилансеров
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