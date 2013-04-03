Постоянный редирект 301

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Закрыт7 заявок124 просмотра

заменить в выдаче старый адрес на новый, чтобы позиции сохранились

ведь Меняется только адрес страницы, на которую попадёт пользователь.

12 лет назад
Romansom
Роман 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров