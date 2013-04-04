Необходимо увеличить ТИЦ. Пишите цену, тип оплаты, и максимальный ТИЦ, который достигали для сайтов.
Требуется специалист для развития партнерки
Интернет-магазин www.pijama.ru создал партнерскую программу - партнерские интернет-магазины.
Смысл: любой посетитель может зарегистрироваться и стать партнером, после чего выгрузить полный скрипт магазина к себе на сервер и создать интернет-магазин, который может быть как частью сайта, так и быть поддоменом или отдельным проектом.
С магазином можно делать всё: устанавливать свои цены, менять дизайн, менять описания товаров.
Требуется специалист (сдельно или оценка потраченного времени, предлагайте другие приемлимые варианты), в обязанности которого будет входить:
- оценка текущего магазина, его тестирование и составление тз на доработки в случае их наличия.
- реклама партнерской программы.
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