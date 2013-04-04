Требуется специалист для развития партнерки

Интернет-магазин www.pijama.ru создал партнерскую программу - партнерские интернет-магазины.

Смысл: любой посетитель может зарегистрироваться и стать партнером, после чего выгрузить полный скрипт магазина к себе на сервер и создать интернет-магазин, который может быть как частью сайта, так и быть поддоменом или отдельным проектом.

С магазином можно делать всё: устанавливать свои цены, менять дизайн, менять описания товаров.

Требуется специалист (сдельно или оценка потраченного времени, предлагайте другие приемлимые варианты), в обязанности которого будет входить:

- оценка текущего магазина, его тестирование и составление тз на доработки в случае их наличия.

- реклама партнерской программы.