SEO для 3-х сайтов

Для постоянного сотрудничества требуется SEO-профи, который мог бы компетентно консультировать меня по SEO (подбор ключевых слов, контент) и совместно со мной продвигать сайты.

Для начала речь идет о продвижение 3-х сайтов, в случае успешной работы – больше. Имеются наработки по семантическому ядру – для всех трех проектов собраны обширные списки.

Я представляю дизайн-студию и должен компетентно консультировать клиентов по возможностям продвижения их сайтов, соответственно ожидаю от СЕОшника подробных консультаций для меня.

Мои пожелания:

• Объяснение общих моментов выбранных стратегий продвижения, их плюсов и минусов

• Командная работа, не по принципу заказчик – исполнитель для выполнения разовой работы, а скорее долгосрочной, ориентированной на взаимовыгодное сотрудничество

• Отчетность по всем выполненным работам (для меня и клиентов)

• Аккаунты бирж ссылок и всех других, необходимых для продвижения сервисов регистрируются на студию и доступны мне

• Опыт в настройке для SEO движков Joomla! и WordPress

• Желательно: опыт в раскрутке в области образовательный туризм (высшее образование и языковые курсы в Германии), лечение в Германии, трансферы и экскурсии в Германии

Приветствуется креативность, инициативность. Предпочтительная схема оплаты: ориентированная на конкретные результаты (без абонентской платы, ежемесячных платежей непонятного назначения, завышенных бюджетов). Способы оплаты – Яндекс.Деньги или безопасная сделка.

С интересом рассмотрю ваши предложения с портфолио и обсужу детали сотрудничества!