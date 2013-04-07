Требуется продвижение сайта.

Есть сайт у нас : http://www.metaltiling.ru/

Его уже продвигал фрилансер,но результатами я не доволен.

Требуется продвижение в ТОП яндекса и гугла москвы и области по словам

-металлочерепица (и производные от него)

-профнастил ,профлист (и производные)

-мягкая кровля(+производные и синонимы )

Требуется реальный специалист!! НО !! НЕДОРОГО !! Желательно фрилансер-фирмы ломят цену.