Нужна консультация - какой сайт дальше продвигать

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок176 просмотров

2 сайта заточенны под одинаковые запросы, отличаются расширением домена.

В первом (2 года, 1,5 месяца оптимизации) нет возможности убрать дубли, но он помногим запросам вышел от 90-20 места.

Новый сайт (1 год, 1 неделя оптимизации) хорошо оптимизирован вышло с 90-50 места 4 запроса, и через 4 дня выпали из индекса.

Раскручивать дальше старый или новый? И как с чего начинать и как продолжать?

12 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$20
1 день
Получил удовлетворительную консультацию по проекту от Ольги!
Максим отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад