Нужна консультация - какой сайт дальше продвигать

2 сайта заточенны под одинаковые запросы, отличаются расширением домена.

В первом (2 года, 1,5 месяца оптимизации) нет возможности убрать дубли, но он помногим запросам вышел от 90-20 места.

Новый сайт (1 год, 1 неделя оптимизации) хорошо оптимизирован вышло с 90-50 места 4 запроса, и через 4 дня выпали из индекса.

Раскручивать дальше старый или новый? И как с чего начинать и как продолжать?