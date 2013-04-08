Требуется SEO-профи для обучения

Доброва времени суток, уважаемые!

Примечание: требуется компетентный надежный! своих дел мастер! предоставляющий услуги! ответственно и в срок! точную правдивую информацию!

Фос - мажорные обстоятельства! на письма долговременное молчание в эфире! рассматривается как отсрочка ужасная форма отказа! Для меня служит, разрывом устных контрактных соглашений, а сотрудничестве!

Суть задания:

Для постоянного сотрудничества - совместно со мной продвигать мои сайты (обучать) требуется SEO-профи, который мог бы компетентно консультировать меня по оптимизации моих сайтов или некоторых их страниц по подбору ключевых слов

и .т.п.

Для начала речь идет о продвижении 4-х сайтов, тематика строительство - ремонт 2шт На начальном этапе http://stroytolk.ru/ . Сайт по срубам - задание на сегодняшний день складывается, так есть сайт http://srub-srub.ru/ у него скопировали контент уникальность пала! в связи с такой утратой весь текст надо переписать и обновить движок но при обновлении слетит старый шаблон! новый шаблон находится по адресу http://lablux.ru/ нужно будет чтобы не попасть под фильтр яндексап.

Ветеринарная клиника 2шт На начальном этапе http://vetnew.ru/ http://zoonew.ru/. Имеются наработки по семантическому ядру – для всех 4 проектов примерное.

Я представляю дизайн-студию и должен компетентно консультировать клиентов по возможностям продвижения их сайтов, соответственно ожидаю от СЕОшника подробных консультаций для меня.

Мои пожелания:

• Объяснение общих моментов выбранных стратегий продвижения, их плюсов и минусов

• Командная работа, не по принципу заказчик – исполнитель для выполнения разовой работы, а скорее долгосрочной, ориентированной на взаимовыгодное сотрудничество

• Обучение меня всем нюансам работы в кабинетах

• Аккаунты бирж ссылок и всех других, необходимых для продвижения сайтов сервисов регистрируются на меня и доступны мне

• Опыт в настройке для SEO движков DLE

* Заработок необходима дополнительная услуга, рекомендации и советы - как заработать на сайте - рассматриваются различные способы заработка с помощью моих площадок, их основные плюсы и минусы).

• Желательно: опыт в раскрутке в области выше перечисленных тем

Приветствуется креативность, инициативность. Предпочтительная схема оплаты: ориентированная на конкретные результаты (без абонентской платы, ежемесячных платежей непонятного назначения, завышенных бюджетов). Способы оплаты – Вебмани или безопасная сделка.

Способы оплаты – Вебмани или безопасная сделка.