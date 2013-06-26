Здравствуйте. Имеется несколько сайтов, есть желание их реанимировать 8 лет тому назад пытался научится зарабатывать в интернете использовал черные методы штрафные санкции и я бросил их! Требуется продвижении сайта с целью увеличения посещаемости, увеличив поток нужно ...
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго времени суток, требуется опытный компетентный программист, человек нужен со знание движка DLE, выполняющий взявшее задание в срок и не пропадал безответно! Суть задания: Прикрепил файлСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток, требуется опытный компетентный программист, человек нужен со знание движка DLE, выполняющий взявшее задание в срок и не пропадал безответно! Суть задания: Прикрепил файлСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $10
Доброва времени суток, требуется опытный компетентный программист, человек нужен со знание движка DLE, выполняющий взявшее задание в срок и не пропадал безответно! Суть задания: Прикрепил файлВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
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Доброва времени суток, ТЗ тема стройка, сделать 3 баннера разных на газель размером 2х2; 2х3; 2х3. Фото пример!Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
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Доброва времени суток, требуется компетентный программист, человек нужен надежный, выполняющий взявшее задание в срок и не пропадал безответно. Может потребоваться доработка либо модификация используемого скрипта. Прикрутить что — либо, исправить, поменять или проконсультировать. Суть задания: ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Доброго времени суток. Нужно сделать НУЛЕВУЮ отчетность, декларация или нулевой баланс для ИП за 2014год! Сроки исполнения 3 дня!Бухгалтерские услуги2 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Доброва времени суток, требуется компетентный исполнитель, надежный, выполняющий взявшее задание в срок и не пропадал безответно. Суть задания: Настроить 3 сайта на движке DLE ленту rss дополнительные поля!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $180
Доброва времени суток, требуется компетентный программист, человек нужен надежный, выполняющий взявшее задание в срок и не пропадал безответно. Периодически может потребоваться доработка либо модификация используемого скрипта. Прикрутить что — либо, исправить ошибки, поменять что ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Доброва времени суток, уважаемые! Нужно сделать каталог беседок с проектами! разных форм с разным числом столбов и разные рисунки самих балясин по толщине от 120 мм до 200 ммАрхитектура зданий8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Доброва времени суток! По сути нужно обрисовать площадку (двор), где стоит дом, бытовка обозначить границы заборов рядом проходит дорога! Сделать нужно сегодня! или до завтра до 15-00 часов дня формата А4 ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Доброва времени суток, уважаемые коллеги! Примечание: требуется компетентный надежный! своих дел мастер! предоставляющий услуги! ответственно и в срок! Суть задания: Требуется модуль для DLE 9.6 демо - добавление категории в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Доброва времени суток, уважаемые! Примечание: требуется компетентный надежный! своих дел мастер! предоставляющий услуги! ответственно и в срок! точную правдивую информацию! Фос - мажорные обстоятельства! на письма долговременное молчание в ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Доброва времени суток, уважаемые коллеги! Примечание: требуется компетентный надежный исполнитель, выполняющий взявшее задание! ответственно и в срок! Фос — мажорные обстоятельства! на письма долговременное молчание в эфире! рассматривается как отсрочка ужасная ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Нужен логотип для сайт по срубам который находится по адресу http://lablux.ru/ в демо режиме. В логотипе надо написать деревянных дел мастера, а название сайта на котором будет находится сам шаблон в низу http://srub-srub.ru/Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Доброва времени суток, требуется компетентный программист для создания интернет магазина (ИМ) на движке DLE или WordPress, человек нужен надежный, выполняющий взявшую работу в срок и стало быть находился на связи ! как в скайпе ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт12 лет назад
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Нуждаюсь в долгосрочном сотрудничестве в сео копирайтинге - рерайтиге с расположением статей на сайт! в наличии пока 4 сайта тематика строительство + ветеринария. Задание предоставляется или обсуждается по скайпу, потом ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Доброва времени суток, требуется компетентный программист для поддержания сайтов на DLE. Периодически может потребоваться доработка либо модификация используемого движка. Прикрутить что - либо, исправить ошибки, поменять меню, проконсультировать и другое. Человек нужен надежный, выполняющий взявшую ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Доброва времени суток, уважаемые ! Требуется сформулировать текст для статьи коммерческое предложение на страницу визитку (http://srub-srub.ru/) по монтажу (установке), ремонту, обслуживанию, заправки кондиционеров в Москве и московской области. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Задание : необходимо перевести текст с максимальной точностью к оригиналу (но читабельно)))). Срок сдачи 16,04,2012Переводы6 заявокЗакрыт13 лет назад