Alokozya

Максим Alokozya

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Увеличить посещаемость, сделать партнерки.

    Здравствуйте.  Имеется несколько сайтов, есть желание их реанимировать 8 лет тому назад пытался научится зарабатывать в интернете использовал черные методы штрафные санкции и я бросил их!  Требуется продвижении сайта с целью увеличения посещаемости, увеличив поток нужно ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настроить сайт со знание движка DLE

    Доброго времени суток, требуется опытный компетентный программист, человек нужен  со знание движка DLE, выполняющий взявшее задание в срок и не пропадал безответно! Суть задания: Прикрепил файл

    DLE
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Для SEO правки в коде сайта DLE

    $10

    Доброва времени суток, требуется опытный компетентный программист, человек нужен  со знание движка DLE, выполняющий взявшее задание в срок и не пропадал безответно! Суть задания: Прикрепил файл

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3 Баннера тема стройка

    $5

    Доброва времени суток, ТЗ тема стройка, сделать 3 баннера разных на газель размером 2х2; 2х3; 2х3. Фото пример!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Интернет магазин переделать.

    $10

    Доброва времени суток, требуется компетентный программист, человек нужен надежный, выполняющий взявшее задание в срок и не пропадал безответно.  Может потребоваться доработка либо модификация используемого скрипта. Прикрутить что — либо, исправить, поменять или проконсультировать.  Суть задания: ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настроить движок DLE

    $50

    Доброва времени суток, требуется компетентный исполнитель, надежный, выполняющий взявшее задание в срок и не пропадал безответно. Суть задания: Настроить 3 сайта на движке DLE ленту rss дополнительные поля!

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Каталог товаров для DLE

    $180

    Доброва времени суток, требуется компетентный программист, человек нужен надежный, выполняющий взявшее задание в срок и не пропадал безответно. Периодически может потребоваться доработка либо модификация используемого скрипта. Прикрутить что — либо, исправить ошибки, поменять что ...

    DLE
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Проекты беседок

    $250

    Доброва времени суток, уважаемые! Нужно сделать каталог беседок с проектами! разных форм с разным числом столбов и разные рисунки самих балясин по толщине от 120 мм до 200 мм

    Архитектура зданий8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Чертёж площадки

    $30

    Доброва времени суток! По сути нужно обрисовать площадку (двор), где стоит дом, бытовка обозначить границы заборов рядом проходит дорога! Сделать нужно сегодня! или до завтра до 15-00 часов дня формата А4 ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Модуль - добавление категории из админки

    $50

    Доброва времени суток, уважаемые коллеги! Примечание: требуется компетентный надежный! своих дел мастер! предоставляющий услуги! ответственно и в срок! Суть задания: Требуется модуль для DLE 9.6 демо - добавление категории в ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется SEO-профи для обучения

    $1000

    Доброва времени суток, уважаемые! Примечание: требуется компетентный надежный! своих дел мастер! предоставляющий услуги! ответственно и в срок! точную правдивую информацию! Фос - мажорные обстоятельства! на письма долговременное молчание в ...

    DLE
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для написания и публикации статей

    $500

    Доброва времени суток, уважаемые коллеги! Примечание: требуется компетентный надежный исполнитель, выполняющий взявшее задание! ответственно и в срок! Фос — мажорные обстоятельства! на письма долговременное молчание в эфире! рассматривается как отсрочка ужасная ...

    Написание статейDLE
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип

    $10

    Нужен логотип для сайт по срубам который находится по адресу http://lablux.ru/ в демо режиме. В логотипе надо написать деревянных дел мастера, а название сайта на котором будет находится сам шаблон в низу http://srub-srub.ru/

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Интернет-магазин

    $250

    Доброва времени суток, требуется компетентный программист для создания интернет магазина (ИМ) на движке DLE или WordPress, человек нужен надежный, выполняющий взявшую работу в срок и стало быть находился на связи ! как в скайпе ...

    DLEWordPress
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для написания и публикации статей

    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Нуждаюсь в долгосрочном сотрудничестве в сео копирайтинге - рерайтиге с расположением статей на сайт! в наличии пока 4 сайта тематика строительство + ветеринария. Задание предоставляется или обсуждается по скайпу, потом ...

    Написание статейDLE
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист для сайтов на DLE

    $100

    Доброва времени суток, требуется компетентный программист для поддержания сайтов на DLE. Периодически может потребоваться доработка либо модификация используемого движка. Прикрутить что - либо, исправить ошибки, поменять меню, проконсультировать и другое. Человек нужен надежный, выполняющий взявшую ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Монтаж кондиционеров

    $50

    Доброва времени суток, уважаемые ! Требуется сформулировать текст для статьи коммерческое предложение на страницу визитку (http://srub-srub.ru/) по монтажу (установке), ремонту, обслуживанию, заправки кондиционеров в Москве и московской области. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Увеличить посещаемость, сделать партнерки.
Своевременная оплата, надежный заказчик. Всем доволен!
Александр выполнил полную техническую оптимизацию сайта. Написал новые сео тексты, собрал семантику, составил мета теги, нарастил ссылочную массу. Рекомендую!
Ответный отзыв
daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$33
10 баллов
5 лет назад
3 Баннера тема стройка
Максим всегда был на связи, что позволило быстро вносить правки и закончить работу. Не придирчивый) Быстрая оплата. Приятно работать. Рекомендую!
Александр,вежливый и компетентный исполнитель. Никаких вопросов, всё сделано грамотно , оперативно, учитывая все пожелания- рекомендую всем!!!
Ответный отзыв
DevDiamond
Алмаз 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Интернет магазин переделать.
Заказчиком (Максим) очень четно поставлена задача, что в итоге не возникли абсолютно ни каких трудностей при выполнения. Оплатил работу мгновенно. Максим очень порядочный и компетентный заказчик. Рекомендую всем с ним поработать.
Я очень благодарен, доволен сотрудничеством с Алмазом и всем другим рекомендую его!!! Сделал для меня школьника инструкцию и записал на видео, как настраивать движок, и что где лежит. Походу выполнения проекта реконструкции интернет магазина, почувствовал высокий профессионализм и коммуникабельность. Выполненная работа четко и в срок полностью соответствует ТЗ.
Ответный отзыв
donik102
Данияр 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$350
9 баллов
11 лет назад
Каталог товаров для DLE
DLE
Отличный заказчик
Доброва времени суток, рекомендую трудится с исполнителем, через сервис безопасная сделка, дабы по срокам и сказанному нет соответствия!
Ответный отзыв
Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Монтаж кондиционеров
Отличный, внятный клиент. Знает чего хочет и умеет четко поставить задание.
Приятно сотрудничать с исполнителями компетентными в своём деле. Если вам нужно написать/переписать грамотно составить продающий текст или сформулировать главную страницу! Наталья вот кто вам нужен. Рекомендую!!!
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