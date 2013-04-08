Интернет-магазин http://засыпаем.рф Тексты уникальные, дублирование убрали, карта сайта создана. Закуплено небольшое (до 20) количество вечных ссылок. Сделаны ссылки из Твиттера, Фейсбука, с форумов (ручной постинг, не хрумер). Были фильтры после прогона по каталогам ...
Продвижение сайта
Здравствуйте!
Необходимо продвинуть сайт в 1 десятку.
Задание в приложение.
Не контекстная реклама, комплексное продвижение (т.е. со статьями).
Регион - Россия.
Заявки фрилансеров
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