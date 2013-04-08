Увеличение поискового трафика интернет-магазина

Интернет-магазин http://засыпаем.рф

Тексты уникальные, дублирование убрали, карта сайта создана.

Закуплено небольшое (до 20) количество вечных ссылок. Сделаны ссылки из Твиттера, Фейсбука, с форумов (ручной постинг, не хрумер). Были фильтры после прогона по каталогам и переноса домена, сняты.

Текущий поисковый трафик 15-20 человек в день.

Необходимо увеличить трафик до 100 человек в день.

Используемые инструменты - вечные ссылки, ссылки скрытой рекламы (блоги, форумы, сообщества), внутренняя оптимизация.

Копирайтер, программист и постер имеются, нужны ТЗ для них, закупка ссылок и общее руководство процессом.

Просьба указывать отдельно бюджет на ссылки и за работу.

P.S. Да, проект уже был со схожими задачами, выбранный человек сделал немало, но вынужден был прекратить работу по личным причинам. Потом он объявился и опять пропал.