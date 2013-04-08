Поисковые слова: макияж московский район маникюр московский район массаж лица московский район наращивание ресниц московский район педикюр классический педикюр московский район прически московская прически московская ...
Увеличение поискового трафика интернет-магазина
Интернет-магазин http://засыпаем.рф
Тексты уникальные, дублирование убрали, карта сайта создана.
Закуплено небольшое (до 20) количество вечных ссылок. Сделаны ссылки из Твиттера, Фейсбука, с форумов (ручной постинг, не хрумер). Были фильтры после прогона по каталогам и переноса домена, сняты.
Текущий поисковый трафик 15-20 человек в день.
Необходимо увеличить трафик до 100 человек в день.
Используемые инструменты - вечные ссылки, ссылки скрытой рекламы (блоги, форумы, сообщества), внутренняя оптимизация.
Копирайтер, программист и постер имеются, нужны ТЗ для них, закупка ссылок и общее руководство процессом.
Просьба указывать отдельно бюджет на ссылки и за работу.
P.S. Да, проект уже был со схожими задачами, выбранный человек сделал немало, но вынужден был прекратить работу по личным причинам. Потом он объявился и опять пропал.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Продвинуть сайт в топ Яндекса. Вытеснить негативные упоминания о компании или отдельных лиц из результатов поиска (Google &Yandex). Определить и снять действие основных фильтров Google&Yandex.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходим анализ нашего сайта и сайта главных конкурентов (конкретный сайт). Объяснить, рассказать где наши недочеты, наши плюсы и минусы. Объяснить в чем причина успеха конкурентовПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сервис бесплатной проверки позиций сайта http://sitexpert.org/ ищет активных и авторитетных форум-деятелей для пиара сайта на сео форумах и других связанных с этой тематикой. Необходимо будет провести работу по распространению информации о проекте+поддержание хорошего имиджа компании.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тут немного подзвтянулся этот вопрос , но теперь деньги по данному моменты уже выделены. 1) нужны рекомендации по сайту sorem.ru 2) нужно помочь разобраться , почему на sorem.ru пингвин и ...Завершен12 лет назад
- $1000
Доброва времени суток, уважаемые! Примечание: требуется компетентный надежный! своих дел мастер! предоставляющий услуги! ответственно и в срок! точную правдивую информацию! Фос - мажорные обстоятельства! на письма долговременное молчание в ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Предпочтительно Киев и личная встреча, но можно и по скайпу. Нужно закупить внешние ссылки на сайт, который уже был оптимизирован ранее под список слов. Продвигаться будет по 40-50 словам (уже есть). ...Завершен12 лет назад
- $20
2 сайта заточенны под одинаковые запросы, отличаются расширением домена. В первом (2 года, 1,5 месяца оптимизации) нет возможности убрать дубли, но он помногим запросам вышел от 90-20 места. Новый сайт (1 год, 1 ...Завершен12 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуется SEO-профи, который мог бы компетентно консультировать меня по SEO (подбор ключевых слов, контент) и совместно со мной продвигать сайты. Для начала речь идет о продвижение 3-х сайтов, в ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад