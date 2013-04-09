Оптимизация сайта WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок145 просмотров

Необходимо выполнить оптимизацию сайта на WP для лучшего продвижения его в поисковых системах.

http://layder.net

1) настроить постоянные ссылки для лучшего индекса в Yandex и Google (проконсультировать как лучше называть страницы сайта)

2) Консультация по добавлению ключевых слов и Мета-описаний - и выставление их по уже написанным текстам статей.

3) Оптимизация изображений с помощью атрибутов ALT (консультация и возможность автоматизировать процесс)

4)Удаление мусора с сайта, кэша (если нужно)

WordPress
12 лет назад
Fikcus
Никита 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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