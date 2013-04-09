Оптимизация сайта WP

Необходимо выполнить оптимизацию сайта на WP для лучшего продвижения его в поисковых системах.

http://layder.net

1) настроить постоянные ссылки для лучшего индекса в Yandex и Google (проконсультировать как лучше называть страницы сайта)

2) Консультация по добавлению ключевых слов и Мета-описаний - и выставление их по уже написанным текстам статей.

3) Оптимизация изображений с помощью атрибутов ALT (консультация и возможность автоматизировать процесс)

4)Удаление мусора с сайта, кэша (если нужно)