Требуется сео-специалист для продвижения проектов. Полная оптимизация страниц под ПС и т.д. Проектов (поддомены rx24.ru) - 20. Страниц - более 200. Работа удаленная. Срок - 3 месяца. Гражданство - Россия.
Продвижение сайта
Всем доброго дня.
Необходимо продвижение сайта.
Сайт:
sbstroidom ru
Запросы:
интернет магазин пиломатериалов
пиломатериалы
пиломатериалы в спб
купить пиломатериалы
пиломатериалы продажа
купить доску обрезную
вагонка
вагонка евро
доска сухая строганная
блок-хаус
Задача:
Вывесит сайт в ТОП 10 (Яндекс, Гугл), так же от исполнителя требуется предложить 10 "смежных" запросов, например "вагонка купить" или "вагонка цена". С дальнейшим поднятием сайта до ТОП 5.
Человек необходим для постоянного сотрудничества по продвижению сайтов, т.к. есть постоянный поток заказов. В настоящий момент на продвижении находятся уже 4 сайта.
Требования к кандидату:
Порядочность
Опыт
Исполнительность (четкое выполнение взятых на себя обязательств!)
Желание работать
От меня:
Постановка четких и реально выполнимых задач
Своевременная оплата
Для тех кому на самом деле интересен данный проект, прошу привести ваш порядок цен и краткий план работы, а так же ваши временные прогнозы
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