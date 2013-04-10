Продвижение сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок149 просмотров

Всем доброго дня.

Необходимо продвижение сайта.

Сайт:

sbstroidom ru

Запросы:

интернет магазин пиломатериалов

пиломатериалы

пиломатериалы в спб

купить пиломатериалы

пиломатериалы продажа

купить доску обрезную

вагонка

вагонка евро

доска сухая строганная

блок-хаус

Задача:

Вывесит сайт в ТОП 10 (Яндекс, Гугл), так же от исполнителя требуется предложить 10 "смежных" запросов, например "вагонка купить" или "вагонка цена". С дальнейшим поднятием сайта до ТОП 5.

Человек необходим для постоянного сотрудничества по продвижению сайтов, т.к. есть постоянный поток заказов. В настоящий момент на продвижении находятся уже 4 сайта.

Требования к кандидату:

Порядочность

Опыт

Исполнительность (четкое выполнение взятых на себя обязательств!)

Желание работать

От меня:

Постановка четких и реально выполнимых задач

Своевременная оплата

Для тех кому на самом деле интересен данный проект, прошу привести ваш порядок цен и краткий план работы, а так же ваши временные прогнозы

12 лет назад
BAT
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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