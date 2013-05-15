Требуется раскрутка http://odessakovka.com.uа

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Завершен15 заявок179 просмотров

Требуется раскрутка http://odessakovka.com.uа

По ведущим ключевым запросам связанным с ковкой. Приблизительно 5-ть словосочетаний. Регион "Одесса"

Гарантии ТОП 10 обязательны.

Но желательно быть первыми по этим словам.

12 лет назад
Genfald
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dcspirit
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-4)
12 лет назад
$130
90 дней
Сотрудничество к сожалению не состоялось из-за ряда обстоятельств. Но Станислав поступил честно, и вернул все до последней копейки.

Заявки фрилансеров

dcspirit
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-4)
12 лет назад

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