DLE сайт - оптимизиция под поиск

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Закрыт2 заявки105 просмотров

Два месяца назад сайт резко просел в поиске яндекса (основной трафик оттуда был) - посещаемость упала в несколько раз, посещался по НЧ запросам. Тиц сайта 10. Двиг DLE . Нужно провести оптимизацию сайта для увеличения посещаемости. Тематика - каталог зарубежных магазинов.

сайт http://masgid.ru

DLE
12 лет назад
kotweb
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров