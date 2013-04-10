Необходима раскрутка сайта remgormash.com в Yandex и Google по запросам: Ремгормаш, ремонт забойного оборудования, ремонт горношахтного оборудования, горношахтное оборудование. Регион Донецкая и Луганская области.
DLE сайт - оптимизиция под поиск
Два месяца назад сайт резко просел в поиске яндекса (основной трафик оттуда был) - посещаемость упала в несколько раз, посещался по НЧ запросам. Тиц сайта 10. Двиг DLE . Нужно провести оптимизацию сайта для увеличения посещаемости. Тематика - каталог зарубежных магазинов.
сайт http://masgid.ru
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