Продвижение сайта производителя пластиковых карт

Описание проекта - вывод сайта в ТОП-10 Яндекса и Гугла по региону "Москва".

Ключевые слова:

Изготовление пластиковых карт

Печать пластиковых карт

Производство пластиковых карт

*Расширение списка возможно. Необходимы обоснованные предложения от фрилансеров.

От Вас:

- порядочность

- ответственность

- исполнительность в срок

- нацеленность на результат

- прозрачность действий

От нас:

- гарантия оплаты

- стабильная занятость

- дополнительные проекты по веб-программированию, возможно, создание второго сайта в сфере Полиграфия

Кому интересен данный проект, прошу предоставить следующую информацию:

1. Конкретный план работ и методы работы

2. Прогноз позиций

3. Форма или пример отчета по своей работе

4. Стоимость ваших услуг (отдельно бюджет на копирайт и ссылки)

5. Форма договора (если у Вас имеется).

6. Ваше портфолио: сайт, достигнутые позиции и за какой срок, что применяли.

По запросу можем предоставить гостевой доступ в Яндекс.Метрику или Гугл.Аналитикс

ВНИМАНИЕ! Проект закрыт. Специалист выбран. Всем спасибо за проявленный интерес.