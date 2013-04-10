Необходима раскрутка сайта remgormash.com в Yandex и Google по запросам: Ремгормаш, ремонт забойного оборудования, ремонт горношахтного оборудования, горношахтное оборудование. Регион Донецкая и Луганская области.
Продвижение сайта производителя пластиковых карт
Описание проекта - вывод сайта в ТОП-10 Яндекса и Гугла по региону "Москва".
Ключевые слова:
Изготовление пластиковых карт
Печать пластиковых карт
Производство пластиковых карт
*Расширение списка возможно. Необходимы обоснованные предложения от фрилансеров.
От Вас:
- порядочность
- ответственность
- исполнительность в срок
- нацеленность на результат
- прозрачность действий
От нас:
- гарантия оплаты
- стабильная занятость
- дополнительные проекты по веб-программированию, возможно, создание второго сайта в сфере Полиграфия
Кому интересен данный проект, прошу предоставить следующую информацию:
1. Конкретный план работ и методы работы
2. Прогноз позиций
3. Форма или пример отчета по своей работе
4. Стоимость ваших услуг (отдельно бюджет на копирайт и ссылки)
5. Форма договора (если у Вас имеется).
6. Ваше портфолио: сайт, достигнутые позиции и за какой срок, что применяли.
По запросу можем предоставить гостевой доступ в Яндекс.Метрику или Гугл.Аналитикс
ВНИМАНИЕ! Проект закрыт. Специалист выбран. Всем спасибо за проявленный интерес.
Заявки фрилансеров
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