Работа с бесплатными каталогами статей

Нужен seo-шник с базой белых, бесплатных каталогов статей.

Нужен весь процес - советы по написанию статьи, её размножение и уникализация и размещение по каталогам с проставлением ссылок и анкоров.

Пишите цену 1 добавления в каталог и в сколько каталогов вы добавите статью.