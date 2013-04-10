Продвижение сайта

необходим специалист по продвижению сайта в англоязычном интернете

тематика медицинские препараты

нужно чтобы исполнитель был заинтересован в прибыли и работал от процента дохода. некоторая сумма на старт компании будет выделена заказчиком

указывайте свои предложения и если есть примеры, то их тоже прикладывайте вес имеют те работы где есть доказательства вашего участия.

писать тока сюда.