Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки189 просмотров

необходим специалист по продвижению сайта в англоязычном интернете

тематика медицинские препараты

нужно чтобы исполнитель был заинтересован в прибыли и работал от процента дохода. некоторая сумма на старт компании будет выделена заказчиком

указывайте свои предложения и если есть примеры, то их тоже прикладывайте вес имеют те работы где есть доказательства вашего участия.

писать тока сюда.

12 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров