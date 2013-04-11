Найти низкоконкурентные нч-запросы на тему кино

Требуется найти 100 низкоконкурентных нч запросов по тематике кино.Что бы они вышли в топ 10 просто написав статью и купив пару ссылок.Но не такие запросы которые запрашивают 20-30 раз в месяц.хотя бы 350-500 запросов.Запросы должны быть типо смотреть название фильма онлайн в хорошем качестве.Ваше задача найти не конкурентные запросы в таком стиле.