Привести сайт в порядок

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок175 просмотров

Сайт создан на бесплатном конструкторе. Необходима seo-оптимизация сайта, подборка 3-5 уникальных статей. Плюс редактирование графической части сайта (подбор оригинальных и интересных картинок, создание баннеров). Ваши предложения?

Ссылка на сайт - www.magistr-nsk.ru

С удовольствием рассмотрю ваши предложения!

12 лет назад
Magistr54
Ирина 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров