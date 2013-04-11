Сайт создан на бесплатном конструкторе. Необходима seo-оптимизация сайта, подборка 3-5 уникальных статей. Плюс редактирование графической части сайта (подбор оригинальных и интересных картинок, создание баннеров). Ваши предложения? Ссылка на сайт - www.magistr-nsk.ru ...
Сделать большой favicon в поисковой выдаче Яши
Как это сделать я не знаю. Вот пример.
Если такое возможно, нужно чтобы большой фавикон сайта была также и в директе.
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