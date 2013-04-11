Сделать большой favicon в поисковой выдаче Яши

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок119 просмотров

Как это сделать я не знаю. Вот пример.

Если такое возможно, нужно чтобы большой фавикон сайта была также и в директе.

12 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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