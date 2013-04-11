Оптимизация страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки113 просмотров

Есть страница сайта http://portal-design.tomsk.ru/price/?id=17

Требуется оптимизировать её (одну) для поисковиков и вывести на верх в поисковиках на одной территории, по совместно согласованному списку слов(запросов).

Оплата договорная.

Оплата ТОЛЬКО по результату.

Если нужно – Официальный договор с юр. лицом.

12 лет назад
djalexv
54 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров