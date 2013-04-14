Проконсультировать по методам продвижения сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок171 просмотр

Есть молодой сайт (домен зарегистрировали месяц назад). Мне нужен человек, который проанализирует его (тексты, перелинковку, теги, баги интерфейса, юзабилити и т.п.), а также составит план продвижения по ряду запросов (наброски есть, но нужно досмотреть). Также нужно будет определить количество и качество закупаемых ссылок и прикинуть срок выхода в ТОП10 по региону Москва и область. Предлагайте цены и сроки

12 лет назад
OlegSta
Олег 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад
$90
3 дня
Очень доволен сотрудничеством с Андреем. Рекомендую!
Сотрудничаю с Олегом не первый раз. Очень порядочный человек. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад