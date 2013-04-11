Нужно продвинуть сайт цементной тематики

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Закрыт14 заявок214 просмотров

Здравствуйте!

Создается сайт с нуля на битриксе про цементные заводы, цемент, бетон.

Нужно продвинуть этот сайт в ТОП5 яндекса и гугла (не ниже).

Прошу дать цену по каждому ключевому слову и отписываться только здесь в проекте.

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12 лет назад
zavodkalinin
Максим 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров