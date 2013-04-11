Есть молодой сайт (домен зарегистрировали месяц назад). Мне нужен человек, который проанализирует его (тексты, перелинковку, теги, баги интерфейса, юзабилити и т.п.), а также составит план продвижения по ряду запросов (наброски есть, но нужно досмотреть). Также ...
Нужно продвинуть сайт цементной тематики
Здравствуйте!
Создается сайт с нуля на битриксе про цементные заводы, цемент, бетон.
Нужно продвинуть этот сайт в ТОП5 яндекса и гугла (не ниже).
Прошу дать цену по каждому ключевому слову и отписываться только здесь в проекте.
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