Требуется продвижение интернет-магазина с большой товарной базой.

В магазине очень много категорий(около 7 тыс) и еще больше товаров(около 500-600 млн). Магазин является русской копией китайского Taobao.com.

Часть перевода осуществленна вручную, часть - автоперевод.

Требуется продвижение сайта в поисковых системах, либо контекстная реклама. Основная цель - увеличение продаж, поэтому готов выслушать любые предложения.

Ссылку на сайт предоставлю заинтересовавшимся в личку.

От вас необходимо конкретное ком. предложение на основе нашего сайта. Мне нужно знать бюджет на продвижение в ближайшие месяцы, а так же ожидаемый результат.