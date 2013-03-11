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Надо разобраться как правильно делать работать на Авито изпользуя Zennoposter. Рабочий шаблон есть, но он не проходит фильтров. Надо найти причину и решение. Нужен человек с опытом работы с Авито и Zennoposter. Если опыт у ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Автоматическое размещение ссылок в интернете Нужно разместить значительное количество рекламных ссылок. (Количество должен заметить гугл, при этом яндекс не важен). Качество ссылок и сайтов не обязательно должно быть очень качественными. Человек должен иметь доступ ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
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SEO и привлечение клиентов в интернет-магазин детской одежды Нужен специалист для создания интернет-маркетинговой кампании для привлечения покупателей на сайт продаж детской одежды в России. Задача: осуществить маркетинговую ...Поисковые системы (SEO)33 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Нужен дизайнер/программист для разработки интернет-магазина детской одежды. Платформа Drupal Commerce. Более подробная информация в *.pdf файле.Веб-программирование16 заявокЗакрыт12 лет назад