john_dee

Джон Дее john_dee

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен разработчик для iOS приложения

    Нужен девелопердля iOS приложения. Приложение дляP2P marketplace для мебели, по функционалу похожего на Aptdeco.com Дизайн будетпредоставлен, детальное ТЗ будет разработано ближе к старту. Начало проектажелательно 23-30 ноября.   Если ...

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Авито и Zennoposter

    Надо разобраться как правильно делать работать на Авито изпользуя Zennoposter. Рабочий шаблон есть, но он не проходит фильтров. Надо найти причину и решение. Нужен человек с опытом работы с Авито и Zennoposter. Если опыт у ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автоматическое размещение ссылок в интернете

    Автоматическое размещение ссылок в интернете Нужно разместить значительное количество рекламных ссылок. (Количество должен заметить гугл, при этом яндекс не важен). Качество ссылок и сайтов не обязательно должно быть очень качественными. Человек должен иметь доступ ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • SEO и привлечение клиентов в интернет-магазин

    $2500

    SEO и привлечение клиентов в интернет-магазин детской одежды Нужен специалист для создания интернет-маркетинговой кампании для привлечения покупателей на сайт продаж детской одежды в России. Задача: осуществить маркетинговую ...

    Drupal
    Поисковые системы (SEO)33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад