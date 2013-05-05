Продвижение сайта

Требуется продвигать сайт pg-elcom.ru

CMS Wordpress

На данный момент есть список запросов ( в основном НЧ) для продвижения. См. во вложении

Необходимо оптимизировать сайт, прописать все необходимые теги, карта сайта, 404, robots и т.п.

Если необходимо - сделать дополнительные страницы под продвигаемые запросы. Закупить начальные ссылки

Отдельный бюджет предусмотрен на заказ статей и на закупку ссылок. Я пополняю баланс в биржах.

Отчетность в виде позиций, посещаемости и конкретно что сделано по сайту.

Для вас будет плюсом подробная отчетность и составление планов на след.месяц

О себе: продвижение сайтов побочная деятельность, но от клиентов не отказываюсь. В будущем будут появляться еще клиенты. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, возможно повышение оплаты.