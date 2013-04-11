Требуется продвигать сайт pg-elcom.ru CMS Wordpress На данный момент есть список запросов ( в основном НЧ) для продвижения. См. во вложении Необходимо оптимизировать сайт, прописать все необходимые теги, ...
Продвижение сайта
Требуется продвижение сайта samogon.com.ru в поисковых системах, вывод его на первые строчки. Только белые способы, ручная регистрация. Увеличить посещаемость сайта, сделать метатеги на сайте. Оплата по отчёту.
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