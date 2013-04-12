SEO и привлечение клиентов в интернет-магазин детской одежды Нужен специалист для создания интернет-маркетинговой кампании для привлечения покупателей на сайт продаж детской одежды в России. Задача: осуществить маркетинговую ...
Продвинуть сайт в ТОП 10
Вывести в ТОП 10 по ключевым запросам indoorstyle.ru
Список ключевиков – yadi.sk/d/1ZuEBZVM40MvP
Рациональное добавление ключевиков приветствуется.
Так же приветствуется внешнее продвижение с помощью вечных ссылок
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