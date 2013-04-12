Продвинуть сайт в ТОП 10

Есть молодой сайт (домен зарегистрировали месяц назад). Мне нужен человек, который проанализирует его (тексты, перелинковку, теги, баги интерфейса, юзабилити и т.п.), а также составит план продвижения по ряду запросов (наброски есть, но нужно досмотреть). Также ...