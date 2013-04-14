Продвижение сайта в TOP10 (Украина)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт19 заявок228 просмотров

Необходимо вывести сайт viptelefone.com.ua в ТОП10 по девяти запросам.

Поисковая система - Google (Украина).

Ключевые запросы:

*. ремонт iphone

*. ремонт iphone 3

*. ремонт iphone 4

*. ремонт iphone 5

*. купить iphone 5

*. ремонт ipad 2

*. ремонт ipad 3

*. ремонт ipad 4

*. купить ipad 4

Возможен вариант продвижения как вечными ссылками, так и арендуемыми.

Указывайте, пожалуйста, стоимость и приблизительные сроки.

12 лет назад
Steadfast
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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