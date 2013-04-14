Нужно провести внутреннюю SEO-оптимизацию сайта по ядру запросов на русском и английском языках (соотв. сегменты РУ-УА и мир, Google). Тематика - мода, аксессуары, путешествия etc. Требования: - знание актуальных ...
Продвижение сайта в TOP10 (Украина)
Необходимо вывести сайт viptelefone.com.ua в ТОП10 по девяти запросам.
Поисковая система - Google (Украина).
Ключевые запросы:
*. ремонт iphone
*. ремонт iphone 3
*. ремонт iphone 4
*. ремонт iphone 5
*. купить iphone 5
*. ремонт ipad 2
*. ремонт ipad 3
*. ремонт ipad 4
*. купить ipad 4
Возможен вариант продвижения как вечными ссылками, так и арендуемыми.
Указывайте, пожалуйста, стоимость и приблизительные сроки.
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