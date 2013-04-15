Продвижение сайта

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Закрыт14 заявок172 просмотра

Здравствуйте фрилансеры!

Ищу сеошника для скорого продвижения проекта.

Пациент: fonwall.ru

Сайту 2 года, работы над ним велись только внутренние (программирование), раньше он не продвигался.

Что хочется.

Увеличение аудитории на 1000 человек (для начала)

Интересуют только белые методы продвижения, думаю самым оптимальным будет продвижение по НЧ запросам.

Продвигать нужно в google и yandex

От вас хотелось бы услышать приблизительные сроки достижения результата, оплата в месяц или какова разовая оплата.

12 лет назад
Ms-Dred
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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