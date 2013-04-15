Продвижение сайта

Здравствуйте фрилансеры!

Ищу сеошника для скорого продвижения проекта.

Пациент: fonwall.ru

Сайту 2 года, работы над ним велись только внутренние (программирование), раньше он не продвигался.

Что хочется.

Увеличение аудитории на 1000 человек (для начала)

Интересуют только белые методы продвижения, думаю самым оптимальным будет продвижение по НЧ запросам.

Продвигать нужно в google и yandex

От вас хотелось бы услышать приблизительные сроки достижения результата, оплата в месяц или какова разовая оплата.