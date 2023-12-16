Работаю в онлайн с 2008 года, начинал еще на Narod, старперы знают что это, ностальгия, без слез не вспомнишь как и что это было =) Но все же нравилось!

Затем перешел на Ucoz, после различные CMS DLE, Wordpress и т.д., в 2011 начал ковырять системы управления сайтами, так пошло знакомство с PHP, были написаны собственные CMS, постоянно модернизировались, допиливались. С 2013-2014 открыл для себя Node.js, после чего то что было написано на PHP, было пересажено на Node.js, и так же все допиливалось, улучшалось по мере освоения новых материалов, получения различных навыков. До сих пор пишу проекты на Node.js+MongoDB+Nginx

Я не тот кто все знает, и по щелчку пальцев выполняет любую работу, однако поставленные перед собой цели и задачи выполнял всегда!

С чем имел дело:

Node.js, MongoDB, PHP, MySQL, Nginx, Linux (в целом), Express.JS, PUG.JS, HTML, CSS, JavaScript, CodeIgniter и еще по мелочам...

Чем занимаюсь, обычно занимаюсь своими проектами, дорабатываю их, улучшаю, модернизирую, продвигаю. Мои проекты - это обязательно сайты написанные с чистого листа, на Node.js + MongoDB. (Палить их первому встречному не буду, есть проекты относительно популярные).

Мне всегда нравилось что то писать, что то улучшать, мне нравится работать с кодом, создавать различные проверки, или даже небольшие API для взаимодействия с серверами.