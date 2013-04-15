Seo анализ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок174 просмотра

Интересует SEO анализ и последующая реализация. Интернет-магазин на vamshop, продвигается второй год...

12 лет назад
happy1111
45 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • SEO-оптимизация

    $2500

    Нужно провести внутреннюю SEO-оптимизацию сайта по ядру запросов на русском и английском языках (соотв. сегменты РУ-УА и мир, Google). Тематика - мода, аксессуары, путешествия etc. Требования: - знание актуальных ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • СЕО продвижение нескольких проектов

    $2500

    От вас: - формирование семантического ядра; - распределение запросов по посадочным страницам; - подготовка первичного SEO-аудита; - анализ, разработка рекомендаций и ТЗ по техническому состоянию сайта; ...

    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта в TOP-10

    $1000

    Сейчас в СПб стартует новый образовательный проект - www.levelp.ru, и мы ищем человека, который смог бы нас продвинуть в топ и, которому было бы интересно проводить семинары и вебинары по SEО, интернет-маркетингу и продвижению.

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта

    Здравствуйте фрилансеры! Ищу сеошника для скорого продвижения проекта. Пациент: fonwall.ru Сайту 2 года, работы над ним велись только внутренние (программирование), раньше он не продвигался. Что хочется. Увеличение аудитории ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Seo-продвижение

    Интересует продвижение сайта по 20 ключам. спецтехника в санкт петербурге аренда спецтехники петербург аренда спецтехники в санкт петербурге купить спецтехнику спецтехника бу аренда спецтехники спб ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Составление title+заполнение мета тегов категорий

    Нужно составить title и заполнить мета теги в категориях интернет-магазина (титле и мета теги должны быть привлекательными для пользователей поисковых систем), + сделать грамотную перелинкову интернет-магазина, пишите свои предложения и цену в комментариях к проекту ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад