Добрый день. Необходимо обновить версию vamshop до текущей версии Изменить форму оформления заказа в интернет-магазине. Не обрабатывается 404-я ошибка.Нужно настроить. Некоторые разделы закрыты в robot.txt. Открыть Статьи перенести ...