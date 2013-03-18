happy1111

Кристина Снежная happy1111

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Seo анализ

    Интересует SEO анализ и последующая реализация. Интернет-магазин на vamshop, продвигается второй год...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка vamshop

    Добрый день. Необходимо обновить версию vamshop до текущей версии Изменить форму оформления заказа в интернет-магазине. Не обрабатывается 404-я ошибка.Нужно настроить. Некоторые разделы закрыты в robot.txt. Открыть Статьи перенести ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад