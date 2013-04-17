Поднять сайту целевую аудиторию

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Закрыт8 заявок176 просмотров

Здравствуйте,

Есть сайт zend-frameworks.com

Посвящен php фреймворку, весь контент уникален, писал сам, сайт не продвигали, но все же по болшинству запросов он в топ 10 гугла и яндекса.

Сейчас в день набирает 90-110 уников, хочу увеличить количество к 300-400 в день и поднять тыц с 10

От вас хочу услышать

1)предложение по стратегии продвижения

2)цену

p.s. Перевага кандидатам з неньки України, тоді оплата через Приват Банк

Спасибо за внимание

PHP
12 лет назад
Metallica
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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