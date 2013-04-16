Работа с ключевиками

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Закрыт9 заявок202 просмотра

Здравствуйте.

Нужен человек, который будет работать с ключевыми словами для нескольких контентных проектов. "Работа с ключами" предполагает под собой следующий алгоритм:

- группировка ключей в статьи (по какому принципу - научим);

- передача сгруппированных ключей контент-менеджеру;

- после того как статья будет написана - ключи прописать в нашей скрипте перелинковке;

- после того как статья будет проиндексирована - добавить в систему проверки позиций;

- после достижения определенных результатов - добавить страницу в ссылочный агрегатор.

Более конкретно и с нюансами с выбранным исполнителем. Работа не сложная и не очень затратная по времени (нужно будет тратить около 6-8 часов в неделю), оплата сначала фиксировання 3к рублей в месяц, дальше % от дохода. Будьте готовы выполнить небольшое тестовое задание.

От Вас нужно немного логики и начальные познания в SEO.

В заявке обязательно указывайте почему я должен взять именно Вас.

12 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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