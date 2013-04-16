Это сайт программы: http://pccleanupscheduler.com Я есть ее разработчик и владелец. Но к сожалению не специалист по продвижению, по крайней мере у меня самого пока мало что получилось. Мне нужны услуги специалиста который сумел ...
Работа с ключевиками
Здравствуйте.
Нужен человек, который будет работать с ключевыми словами для нескольких контентных проектов. "Работа с ключами" предполагает под собой следующий алгоритм:
- группировка ключей в статьи (по какому принципу - научим);
- передача сгруппированных ключей контент-менеджеру;
- после того как статья будет написана - ключи прописать в нашей скрипте перелинковке;
- после того как статья будет проиндексирована - добавить в систему проверки позиций;
- после достижения определенных результатов - добавить страницу в ссылочный агрегатор.
Более конкретно и с нюансами с выбранным исполнителем. Работа не сложная и не очень затратная по времени (нужно будет тратить около 6-8 часов в неделю), оплата сначала фиксировання 3к рублей в месяц, дальше % от дохода. Будьте готовы выполнить небольшое тестовое задание.
От Вас нужно немного логики и начальные познания в SEO.
В заявке обязательно указывайте почему я должен взять именно Вас.
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