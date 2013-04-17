Задача для мастера по продвижению сайта

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуется мастер по продвижению сайта в поисковой системе Яндекс и Гугл по региону Москва и МО. Сайт www.rusvilla.ru, тематика строительство деревянных домов, бань, беседок….

Требуется провести небольшой апгрейд сайта, оптимизация и функциональность, исправить сайт для продвижения, прописать мета теги, роботс, и т д.

Вкратце:

1. На главной странице, удалить постоянно добавляющиеся блоки т.к.

ЧАВО, акции, разместить единый оптимизированный текст.

2. Создать в правой колонке раздел новости.

3. Разделы, которые указаны на картинке объединить и выстроить логичным способом с точки зрения Юзабилити (Usability - удобство пользования сайтом). На 60% вторичных страниц, разместить оптимизированный для продвижения текст, дабы не загружать главную страницу большой информацией, и продвигать не только главную, но и вторички (наиболее удобные для пользователей, которые будут нести за собой больший информационный смысл для пользователей).

4. Добавить пиктограммы для более корректной индексации сайта поисковыми системами.

И тд, рассмотрю ваши рекомендации

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Конкуренты: skazka-dom.ru, chale.ru, dom2000.ru, nordhouse.ru, doma-brevno.ru, stroy-les.ru, derevo-doma.ru, sddom.ru

Результат продвижения вывод сайт в ТОП-10 за 2–3 месяца.

Бюджет оговаривается индивидуально. Но много денег нет, скажу сразу! Пишите бюджет, предложения, все рассмотрю.

Не зарегистрированных пользователей на weblancer и без отзывов, прошу не беспокоить!