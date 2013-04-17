Нужны КАЧЕСТВЕННЫЕ ссылки с англоязычных сайтов желательно медицинской тематики.
SERM (продвинуть по запросам статьи)
Добрый день.
Необходимо по запросам (15-20 шт) по типу:
1. "Название компании"
2. "название компании" отзывы
3. "Название компании" форум
4. "название компании" обслуживание
Был преимущественно позитив (ситуация сейчас нормальная).
То есть компания выпускает в неделю по пару статей, они подхватываются сайтами с хорошим рейтингом (корреспондент, рбк итд), нужно, чтобы при наборе запросов выше, эти статьи выдавались в ТОПе.
То есть раскручивать в ТОП не те статьи, которые ведут на сайт компании, а те которые ведут на статьи о компании только на новостных сайтах.
Также желательно "усиливать" каждую новость пропуская по каталогам сайтов (бесплатны/может платным).
На ежемесячной основе.
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