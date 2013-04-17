SERM (продвинуть по запросам статьи)

Добрый день.

Необходимо по запросам (15-20 шт) по типу:

1. "Название компании"

2. "название компании" отзывы

3. "Название компании" форум

4. "название компании" обслуживание

Был преимущественно позитив (ситуация сейчас нормальная).

То есть компания выпускает в неделю по пару статей, они подхватываются сайтами с хорошим рейтингом (корреспондент, рбк итд), нужно, чтобы при наборе запросов выше, эти статьи выдавались в ТОПе.

То есть раскручивать в ТОП не те статьи, которые ведут на сайт компании, а те которые ведут на статьи о компании только на новостных сайтах.

Также желательно "усиливать" каждую новость пропуская по каталогам сайтов (бесплатны/может платным).

На ежемесячной основе.