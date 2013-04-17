Здравствуйте, Есть сайт zend-frameworks.com Посвящен php фреймворку, весь контент уникален, писал сам, сайт не продвигали, но все же по болшинству запросов он в топ 10 гугла и яндекса. Сейчас в день набирает ...
SEO-специалист (продвижение в США)
Ищу консультанта-помощника для постоянной работы над продвижением интернет-проекта.
(англоязычная аудитория).
Задачи:
Формирование семантического ядра сайта;
Качественный и точный подбор ключевых слов;
Оптимизация страниц и материалов;
Внутренняя перелинковка, работа с тегами и прочим;
Продвижение в Гугле, Бинге и Яху;
Вывод в ТОП по 30-100 НЧ, СЧ запросов (варианты).
Требования:
Понимание методов и опыт продвижения сайтов в США обязателен (расскажите о достижениях)
Знание английского.
Возможность быть на связи (отвечать на вопросы/письма и пр) ежедневно.
Оплата стабильно ежемесячно, начиная с 200$ в месяц и по нарастающей, по достижению видимых результатов.
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