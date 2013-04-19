Необходимы рекомендации по SEO оптимизации сайта.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки133 просмотра

Необходимы рекомендации по SEO оптимизации сайта http://mastertrg.ru/

12 лет назад
Masterstl
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$30
1 день
За указанную сумму получил то что хотел. Ольга прислала вордовский файл, в котором все по пунктам было расписано. Целых 2-ва листа. Сделала даже быстрее чем оговорили. Чувствуется профессиональный подход. Всем рекомендую.
Спасибо за проявленное доверие. Приятно иметь дело с таким заказчиком. Удачи в продвижении.

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад

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