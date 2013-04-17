Прогнать сайт по каталогам

Надо прогнать сайт по Вашей базе каталогов, любой. Даем список ключевых слов и адрес сайта.

Тематика организация свадеб, надо разместить в близкую по теме категорию.

От исполнителя просьба указать:

1. Сколько сайтов входит и какие там тиц и pr (в интервалах от и до)

2. Сроки выполнения

3. Стоимость.

4. Порядок оплаты (для нас предпочтительно через безопасную сделку)

Адрес сайта дадим исполнителю.