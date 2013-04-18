Рерайтинг и оптимизация статей под НЧ-запросы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок199 просмотров

Требуется человек для раскрутки сайта кулинарной тематики. В первую очередь необходимо сделать рерайтинг и оптимизацию около 20 рецептов под НЧ запросы. Интересует работа с человеком, который имеет опыт и положительный результат в SEO оптимизации и раскрутке сайтов.

12 лет назад
ElectronicBird
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настроить закупку вечных ссылок

    $25

    Здравствуйте, нужен человек с опытом, который поможет, посоветует как правильно закупать вечные ссылки на сайт на конкретно одном запросе. Есть небольшой опыт работы с ггл, но желательно как я понял использовать несколько бирж такого плана.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сбор базы форумов

    $500

    Задача достаточно простая: нужно просмотреть разделы Яндекс Каталога и выдачу Яндекса/Гугла на предмет тематических форумов, подходящих под требования. Требования к форумам: - посещаемость от 300 человек в ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение ИМ

    День добрый, дорабатывается проект, требуется его дальнейшее развитие и продвижение. Бюджет порядка 1000 долл в месяц. От вас детальный проект затрат (требуется продвижение и контекст), методов, гарантий и сроков. Предложения скидывать сюда или на ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Раскрутить магазин игровой тематики

    Доброй ночи ув. фрилансеры. Необходимо раскрутить 2 интернет-магазина игровой тематики. Первый: Раскрутка под украниский трафик. Тематика: steam, ps3, xbox, игры, консоли и т.д и т.п Второй: Раскрутка под российский трафик. Тематика: ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прогнать сайт по каталогам

    Надо прогнать сайт по Вашей базе каталогов, любой. Даем список ключевых слов и адрес сайта. Тематика организация свадеб, надо разместить в близкую по теме категорию. От исполнителя просьба указать: ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно прогнать по доскам объявлений

    Первым этапом нужно прогнать объявление по доскам объявлений. Тематика - психология, астрология. А также интересны услуг по раскрутки группы ВКонтакте. Нужны реально заинтересованные люди, а не просто количество человек ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта в ТОП 10

    Интересует внутренняя оптимизация и продвижение сайта dreamteh.ru в ТОП 10 на Яндексе, сайту восемь месяцев. Регион продвижения: Москва и область. Сайт на движке: Joomla + компонент VirtueMart. Список ключевых фраз вышлю по запросу на e-mail. ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад