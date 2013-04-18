Нужны КАЧЕСТВЕННЫЕ ссылки с англоязычных сайтов желательно медицинской тематики.
Сбор базы форумов
Задача достаточно простая: нужно просмотреть разделы Яндекс Каталога и выдачу Яндекса/Гугла на предмет тематических форумов, подходящих под требования.
Требования к форумам:
- посещаемость от 300 человек в сутки;
- наличие в индексе Яндекса и Гугла;
- наличие новых тем (то есть не заброшенный форум, где нельзя регистрироваться и создавать посты).
Первые два параметра легко определяются при помощи RDS бара (с сайта http://www.recipdonor.com/) Тематик нужно несколько - автомобильная, бизнес, политические/военные и так далее. Если беретесь за работу, то сначала обрабатываете Яндекс каталог, потом поиск по указанным мной запросам.
Оплата за один форум, соответствующий критериям - 4 рубля. В среднем, в каждой тематике около 200-400 форумов, которые могут подойти.
В заявках оставляйте свои номера ICQ.
Заявки фрилансеров
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