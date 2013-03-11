Требуются пользователи со старыми (хотя бы от 2 месяцев и 50+ сообщений) аккаунтами на крупных игровых форумах. Идет сбор команды, которая будет заниматься продвижением на форумах молодого игрового портала. В задачу будет входить, как публикация ...
- $500Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Задача достаточно простая: нужно просмотреть разделы Яндекс Каталога и выдачу Яндекса/Гугла на предмет тематических форумов, подходящих под требования. Требования к форумам: - посещаемость от 300 человек в ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен человек, который смотрит шоу и готов писать новости, отталкиваясь от информации на сайте проекта (то есть в качестве источника информационных поводов используются не эфиры шоу, а материалы появляющиеся в режиме real-time на сайте). ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется автор, знакомый с шоу Дом-2. Задача: написание новостей для фан сайта проекта. Нужно будет писать новости и выкладывать их на сайте (он сделан на Вордпрессе, публикация крайне простая). Плюс, необходимо ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужны 2-3 человека, которые смогут вести блоги на комьюнити посвященном "Копателю онлайн". Структурированной и адекватной информации об игре в сети практически нет, поэтому ее придется генерировать самостоятельно. ТЗ по темам для статей будет, поэтому у ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны люди, разбирающиеся в играх (то есть активно играющие в какие-то игры). Подойдут, как обычные игры для ПК и игровых приставок, так и онлайн игры. Задача: вести свой блог на игровом ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад