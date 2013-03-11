Master09

Александр Master09

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение портала на игровых форумах

    $500

    Требуются пользователи со старыми (хотя бы от 2 месяцев и 50+ сообщений) аккаунтами на крупных игровых форумах. Идет сбор команды, которая будет заниматься продвижением на форумах молодого игрового портала. В задачу будет входить, как публикация ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сбор базы форумов

    $500

    Задача достаточно простая: нужно просмотреть разделы Яндекс Каталога и выдачу Яндекса/Гугла на предмет тематических форумов, подходящих под требования. Требования к форумам: - посещаемость от 300 человек в ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищется автор для портала о проекте "Дом-2"

    $500

    Нужен человек, который смотрит шоу и готов писать новости, отталкиваясь от информации на сайте проекта (то есть в качестве источника информационных поводов используются не эфиры шоу, а материалы появляющиеся в режиме real-time на сайте). ...

    WordPress
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Автор для фан-сайта Дома-2

    $250

    Требуется автор, знакомый с шоу Дом-2. Задача: написание новостей для фан сайта проекта. Нужно будет писать новости и выкладывать их на сайте (он сделан на Вордпрессе, публикация крайне простая). Плюс, необходимо ...

    WordPress
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются блоггеры на сайт о "Копателе Онлайн"

    $100

    Нужны 2-3 человека, которые смогут вести блоги на комьюнити посвященном "Копателю онлайн". Структурированной и адекватной информации об игре в сети практически нет, поэтому ее придется генерировать самостоятельно. ТЗ по темам для статей будет, поэтому у ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Блоггеры для игрового портала

    Нужны люди, разбирающиеся в играх (то есть активно играющие в какие-то игры). Подойдут, как обычные игры для ПК и игровых приставок, так и онлайн игры. Задача: вести свой блог на игровом ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад