Требуются пользователи со старыми (хотя бы от 2 месяцев и 50+ сообщений) аккаунтами на крупных игровых форумах. Идет сбор команды, которая будет заниматься продвижением на форумах молодого игрового портала. В задачу будет входить, как публикация ...